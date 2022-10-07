Совет по правам человека ООН назначит Спецдокладчика по правам человека в россии

15:34 07 октября Киев, Украина

Резолюцию о создании мандата Специального докладчика по правам человека в россии предложил Люксембург в связи с тем, что 84 российских и международных НКО в феврале 2021 года выступили с просьбой отреагировать на усиление репрессий в рф.

17 государств, участвующих в сессии, проголосовали «за» создание мандата спецдокладчика, в том числе Великобритания, Германия и США.

«Против» выступили шесть стран: Боливия, Венесуэла, Эритрея, Казахстан, Китай и Куба.

Специальный докладчик будет наблюдать «за тяжелой и ухудшающейся ситуацией с правами человека в россии». Он будет работать с российским гражданским обществом, «собирать, изучать и оценивать» данные о нарушениях прав человека в стране, а также давать рекомендации международным организациям. Свой первый доклад он представит только в следующем году. При этом неясно, будет ли россия сотрудничать с докладчиком. Его кандидатура будет определена на последующих сессиях Совета.