Совет ООН проведет спецсессию по правам человека для Украины

"Она созывается в соответствии с официальной просьбой, поданной сегодня Украиной и поддержанной ныне 53 государствами", – отмечается в сообщении управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на его сайте в понедельник.

Управление напоминает, что для созыва внеочередной сессии требуется поддержка одной трети из 47 членов Совета – 16 и более. До этого времени просьбу поддержали следующие государства-члены Совета (16): Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Япония, Литва, Люксембург, Маршалловы острова, Мексика, Черногория, Нидерланды, Польша, Республика Корея, Украина, Великобритания и США.

К ним также присоединились следующие государства-наблюдатели (37): Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Грузия, Греция, Гватемала, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Португалия, Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Конкретные детали специальной сессии и ее сценарий будут обсуждаться на публичной встрече 11 мая, уточняет УВКПЧ ООН.

Управление напомнило, что в ходе 49-й очередной сессии Совета по правам человека 3 и 4 марта 2022 года Совет провел экстренное обсуждение вопроса об агрессии РФ против Украины, после чего принял решение о создании независимой международной комиссии по расследованию всех предполагаемых нарушений прав человека в контексте такой агрессии.