Совет ЕС удваивает макрофинансовую помощь Молдове до 295 миллионов евро

Совет ЕС принял решение увеличить сумму макрофинансовой помощи Молдове, предоставленной год назад.
Пресс-служба Совета Евросоюза подтвердила эту информацию. В результате принятого решения, сумма финансовой помощи составит 295 миллионов евро, что в два раза больше, чем первоначально предусматривалось.
В апреле 2022 года Совет ЕС принял законодательство, разрешающее предоставить Молдове 150 миллионов евро. Однако сегодня было принято решение увеличить эту сумму на 145 миллионов евро.
Макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС, имеет целью поддержку экономической стабильности и проведение структурных реформ в Молдове. Она дополняет финансовые ресурсы, предоставленные Молдове в рамках соглашения с МВФ.
Решение Совета ЕС вступит в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Нужно отметить, что Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Еще до этого Молдова получала финансовую помощь от ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
В настоящее время объем помощи увеличивается, что свидетельствует о продолжающейся поддержке со стороны ЕС.
Пресс-служба Совета Евросоюза подтвердила эту информацию. В результате принятого решения, сумма финансовой помощи составит 295 миллионов евро, что в два раза больше, чем первоначально предусматривалось.
В апреле 2022 года Совет ЕС принял законодательство, разрешающее предоставить Молдове 150 миллионов евро. Однако сегодня было принято решение увеличить эту сумму на 145 миллионов евро.
Макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС, имеет целью поддержку экономической стабильности и проведение структурных реформ в Молдове. Она дополняет финансовые ресурсы, предоставленные Молдове в рамках соглашения с МВФ.
Решение Совета ЕС вступит в силу на третий день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Нужно отметить, что Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Еще до этого Молдова получала финансовую помощь от ЕС в рамках Европейского инструмента соседства.
В настоящее время объем помощи увеличивается, что свидетельствует о продолжающейся поддержке со стороны ЕС.
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