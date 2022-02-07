Совет ЕС проведет срочное заседание по Ближнему Востоку

09:38 17 Май Киев, Украина

Главы МИД стран Евросоюза встретятся для обсуждения обострения арабо-израильского конфликта. Во время встречи будут скоординированы усилия и план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия на Ближнем Востоке.

Об этом написал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Встреча состоится во вторник, 18 мая.



Жозеп Боррель в своем сообщении отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемому количеству жертв мирного населения. Из-за этого конфликта министры иностранных дел Евросоюза должны собраться на обсуждение. Так, Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.



"Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может лучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия", – написал Боррель.



Израильские силовики 16 мая обстреляли район Сектора Газа - город Эль-Рималь. Погибли по меньшей мере 42 человека.



Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что военный потенциал ХАМАС "взорван", а боевики не смогли отсидеться в подземных бункерах.



Между тем Папа Римский призвал прекратить насилие, пока оно не переросло в спираль смертей.



В целом эскалация продолжается уже неделю.