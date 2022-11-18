Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности

16:23 18 ноября Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.



Эти меры предложила Еврокомиссия еще в марте 2022 года на фоне всплеска количества сложных кибератак на органы госуправления ЕС в последние годы. Они направлены на повышение устойчивости и возможности реагирования на инциденты всех субъектов ЕС.



Ключевые элементы принятой позиции: 18 ноября Совет ЕС принял позицию по проекту регламента, который должен обеспечить высокий общий уровень кибербезопасности в институтах, органах, офисах и агентствах ЕС.Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.Эти меры предложила Еврокомиссия еще в марте 2022 года на фоне всплеска количества сложных кибератак на органы госуправления ЕС в последние годы. Они направлены на повышение устойчивости и возможности реагирования на инциденты всех субъектов ЕС.Ключевые элементы принятой позиции:

усиление мандата и финансирование группы реагирования на чрезвычайные компьютерные ситуации для институтов, органов, офисов и агентств ЕС (CERT-EU)

создание межведомственного Совета по кибербезопасности для управления и надзора за введением нового регламента

усиление обмена информацией об инцидентах с CERT-EU

содействие координации и сотрудничеству в реагировании на киберинциденты.

Следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с Европейским парламентом.



Предложение по усилению кибербезопасности для институтов, органов, офисов и агентств ЕС является одной из мер, предусмотренных Стратегией кибербезопасности ЕС на цифровое десятилетие, которую представила Комиссия и Высокий представитель ЕС по иностранным делам в декабре 2020 года.