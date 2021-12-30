Совет безопасности РБ: Лукашенко раздал поручения

18:30 19 Август Киев, Украина

Лукашенко провел заседание Совета безопасности и раздал поручения силовикам и другим ведомствам, предпринять меры для стабилизации ситуации в стране.

Конкретные поручения были даны по различным направлениям - обеспечения безопасности, поддержания правопорядка, устойчивой работы предприятий и организаций, деятельности СМИ, информирования зарубежных лидеров о ситуации в Беларуси.

"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают". - сказал Лукашенко

Министерству обороны Лукашенко поручил уделить особое внимание передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы – "отслеживать направления их движения и их замыслы". А также предпринять меры и "не стесняться выводить" белорусские Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения.



Министерству внутренних дел Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, особенно в Минске. Он также потребовал защитить рабочие коллективы от "шельмования и угроз улицы".



Комитету государственной безопасности и.о. президента поручил "выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования беспорядков в Беларуси".



Министерству иностранных дел – донести до руководителей западных государств информацию о ситуации в Беларуси и "предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков и финансирование беспорядков".



СМИ Лукашенко поручил "разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".



Правительству и.о. президента дал задание обеспечить реализацию и контроль его поручений по бесперебойному функционированию предприятий.



Почему это важно: В Беларуси уже 10 дней продолжаются протесты против фальсифицированных выборов президента.