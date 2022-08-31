Соучредитель шведской Amnesty International решил покинуть организацию из-за несогласия с отчетом по Украине

Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за несогласия с отчетом, в котором Вооруженные Силы Украины обвинили в создании опасности для гражданских.
Об этом пишет Svenska Dagbladet .
В комментарии журналистам Вестберг, ставший соучредителем шведского подразделения организации 1964 года, сказал, что "с тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине" заканчивает "свое долгое и плодотворное сотрудничество".
Он напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако после этого постепенно, иногда спорно, расширила свой мандат.
Ранее отчет Amnesty International по Украине прокомментировали в ЕС, подчеркнув, что это россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.
Напомним, что Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится, что украинские войска якобы ставят под угрозу гражданское население, создавая базы и размещая системы вооружения в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах, отражая российское вторжение.
Публикация исследования вызвала неоднозначную реакцию среди украинских правозащитников, некоторые из которых называли манипулятивным доклад. Комментируя исследования, в украинском офисе Amnesty International заявили, что над фиксированием фактов и подготовками материалов работает отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International.
Об этом пишет Svenska Dagbladet .
В комментарии журналистам Вестберг, ставший соучредителем шведского подразделения организации 1964 года, сказал, что "с тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине" заканчивает "свое долгое и плодотворное сотрудничество".
Он напомнил, что в начале своего существования Amnesty работала над освобождением политзаключенных, однако после этого постепенно, иногда спорно, расширила свой мандат.
Ранее отчет Amnesty International по Украине прокомментировали в ЕС, подчеркнув, что это россия совершает неоправданную агрессию и атакует мирных жителей и гражданские объекты, украинская армия же пытается их защитить.
Напомним, что Amnesty International опубликовала отчет, в котором говорится, что украинские войска якобы ставят под угрозу гражданское население, создавая базы и размещая системы вооружения в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах, отражая российское вторжение.
Публикация исследования вызвала неоднозначную реакцию среди украинских правозащитников, некоторые из которых называли манипулятивным доклад. Комментируя исследования, в украинском офисе Amnesty International заявили, что над фиксированием фактов и подготовками материалов работает отдельная команда департамента реагирования на кризисы Amnesty International.
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