Сотрудничество России и Китая является серьезным вызовом для НАТО

10:43 06 Июнь Киев, Украина

Слишком очевидным в последнее время становится разделение мировых сил на два противоборствующих полюса. С одной стороны находятся силы, придерживающиеся линии НАТО, а с другой – союзники России. Сотрудничество России и Китая становится все более тесным и представляет собой "новое измерение и серьезный вызов" для Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

"Мы констатируем, что Россия и Китай в последнее время все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном плане", - сказал глава Альянса.

Он считает, что Москва и Пекин координируют свои действия в международных организациях, включая и ООН.

Генсек НАТО добавил, что страны также проводят совместные маневры, полеты боевых самолетов, морские операции, активно обмениваются опытом в области использования боевых систем и контроля над интернетом.

Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящем саммите НАТО 14 июня в Брюсселе будет принято решение по программе будущего развития НАТО-2030, которая призвана укрепить Альянс и противостоять "изменению баланса сил и новым вызовам в сфере политики безопасности".

К этим вызовам глава НАТО отнес "превращение Китая в самоуверенную военную державу, рост агрессии со стороны России, увеличение кибератак и распространение атомного оружия".

НАТО намерено продолжать с РФ стратегию "сдерживания и диалога".

Что касается подъема Китая, то подчеркнул Столтенберг, это грозит "фундаментальным изменением в мировом балансе сил".

Байден и Столтенберг встретятся до саммита НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг озвучил повестку саммита НАТО. Среди девяти основных тем саммита - оказание поддержки странам-партнерам, в частности, Украине, изменения климата и инвестиции в оборону.