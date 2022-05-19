Сотни людей осаждают аэропорт Кабула, пытаясь вылететь из Афганистана

07:17 16 августа Киев, Украина

Последние события в Афганистане говорят о скором полном захвате государства талибами. Паника и страх царят среди населения, особенно тех, кто имел отношение к сотрудничеству с западными странами.

Сотни афганцев и граждан других государств направились в международный аэропорт Кабула, чтобы вылететь из страны.

По имеющимся данным, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана.

Кроме того, к операции привлечены 10 британских и четыре канадских борта. В ближайшие часы ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

Отмечается, что аэропорт пока остается единственным местом в республике, над которым талибы не установили контроль. Однако, по данным западных СМИ, на дороге, ведущей из Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Подходы к воздушной гавани охраняют военные НАТО и афганской армии.

Как сообщалось, украинский самолет забрал из Афганистана почти 80 человек - граждан Украины (восемь лиц), Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

В то же время в Талибане заявили, что готовы обеспечить "безопасность иностранных граждан и членов дипломатических миссий, находящихся в стране".