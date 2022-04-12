Состоятельные россияне скупают квартиры в Турции в надежде получить «золотой паспорт»

16:49 12 апреля Киев, Украина

Российские граждане ежедневно покупают 7-8 объектов недвижимости, причем платят наличными либо золотом, сообщил глава риэлторской компании Golden Sign.



Как и в других странах, в Турции действует программа «гражданство в обмен на инвестиции»: нужно приобрести недвижимость на сумму от $250 000 и оставаться ее владельцем минимум 3 года. После чего на получение паспорта потребуется всего 3 месяца —это один из самых быстрых способов в Европе.



С начала войны в Украине число российских клиентов Golden Sign выросло настолько, что их уже больше, чем клиентов из других стран за все время работы компании.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Мевлюд Чавушоглу дали понять, что страна рада российским олигархам «в качестве инвесторов и туристов».



Впрочем, готовность Турции принимать у себя российских олигархов — опасная стратегия и грозит Анкаре вторичными санкциями со стороны Запада.