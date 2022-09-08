Состояние здоровья 96-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось

Врачи королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья. На фоне тревожных новостей к королеве съезжаются родные, в частности ее наследники принц Чарльз и принц Уильям уже прибыли в Шотландию.
Новоиспеченный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что ее мысли сейчас с королевой, пишет Daily Mail.
До этого королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лиз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.
Напомним, 96-летняя Елизавета II в последнее время отказывается от различных мероприятий по состоянию здоровья. Например, она практически не принимала участия в торжествах по поводу 70-летия своего правления в начале июня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии