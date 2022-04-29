Состояние корпорации Цукерберга выросло на 11 миллиардов долларов за один день

07:41 29 апреля Киев, Украина

В четверг акции Meta Platforms Inc. взлетели на 17,6%

После сообщения компании об увеличении числа пользователей социальной сети Facebook больше, чем прогнозировалось в первом квартале.



Это увеличило состояние гендиректора корпорации Марка Цукерберга на 11 миллиардов долларов, информирует Bloomberg.



Это увеличило на 11 миллиардов долларов состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, являющегося крупнейшим однодневным ростом доходов, который он когда-либо получал.



Недавний рост количества пользователей Facebook является резким поворотом для Meta, сообщившей о первом в истории снижении количества пользователей платформы за последние три месяца 2021 года.



При этом, несмотря на то, что акции Meta в четверг выросли, они остаются на 39% ниже за год.