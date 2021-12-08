Состоялся телефонный разговор Меркель и Путина

Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ряд политических вопросов, не обошли стороной и ситуацию на Донбассе.
Разговор двух лидеров состоялся в среду, 15 июля, сообщается на сайте правительства Германии.
По информации немецких чиновников, Ангела Меркель сама позвонила Владимиру Путину. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе, Ливию и оружейное эмбарго в отношении Ирана
Другие подробности разговора пока неизвестны.
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