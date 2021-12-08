Состоялся телефонный разговор Меркель и Путина

18:41 15 Июль Киев, Украина

Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ряд политических вопросов, не обошли стороной и ситуацию на Донбассе.

Разговор двух лидеров состоялся в среду, 15 июля, сообщается на сайте правительства Германии.

По информации немецких чиновников, Ангела Меркель сама позвонила Владимиру Путину. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе, Ливию и оружейное эмбарго в отношении Ирана

"Негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра Минска-2 дана обеими лидерами стран. Кроме того, была подтверждена безальтернативность Минских соглашений как единственной основы для урегулирования конфликта внутри Украины", - говорится в заявлении правительства Германии.

Другие подробности разговора пока неизвестны.