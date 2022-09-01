Соратники Трампа могли спрятать или переместить секретные документы - Washington Post

12:49 31 августа Киев, Украина

Бывший президент США Дональд Трамп и его советники неоднократно игнорировали передачу госдокументов с высокой секретностью даже после того, как получили повестки в суд, а полиция пообещала провести обыск.





Сообщается, что эти отказы привели к следственным действиям



Агенты искали "физические документы и записи, являющиеся доказательствами, контрабанду, плоды преступлений или другие предметы, которыми незаконно владели" в нарушение трех федеральных законов, включая закон о шпионаже.



Некоторые хранившиеся в хранилище коробки "не были возвращены к осмотру адвоката" - это свидетельствует о том, что кто-то продолжал перемещать или прятать документы.



Во время обыска в начале августа агенты обнаружили настолько тайные материалы, что даже им, сотрудникам контрразведки ФБР и адвокатам Министерства юстиции понадобились дополнительные разрешения, прежде чем они смогли ознакомиться с файлами.



Несколько документов, изъятых из шкафчика в офисе Трампа, имели гриф "совершенно секретно", а в июне адвокат Трампа добровольно передал около 50 других секретных документов. Об этом сообщает Washington Post.Сообщается, что эти отказы привели к следственным действиям ФБР в имении Трампа во Флориде. Там было обнаружено более 100 дополнительных секретных документов.Агенты искали "физические документы и записи, являющиеся доказательствами, контрабанду, плоды преступлений или другие предметы, которыми незаконно владели" в нарушение трех федеральных законов, включая закон о шпионаже.Некоторые хранившиеся в хранилище коробки "не были возвращены к осмотру адвоката" - это свидетельствует о том, что кто-то продолжал перемещать или прятать документы.Во время обыска в начале августа агенты обнаружили настолько тайные материалы, что даже им, сотрудникам контрразведки ФБР и адвокатам Министерства юстиции понадобились дополнительные разрешения, прежде чем они смогли ознакомиться с файлами.Несколько документов, изъятых из шкафчика в офисе Трампа, имели гриф "совершенно секретно", а в июне адвокат Трампа добровольно передал около 50 других секретных документов.

Агенты ФБР во время обысков у Трампа в августе обнаружили более 100 секретных документов, которые, как писали прокуроры, "подвергают серьезному сомнению заявления, сделанные в сертификации 3 июня, и ставят под сомнение степень сотрудничества в этом вопросе".



Команда юристов Трампа называет обыски "политическим рейдом" и требует, чтобы посторонний эксперт получил разрешение на возвращение предметов, изъятых у Трампа, вышедших за рамки обыска.