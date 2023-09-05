Соратники начинают кампанию от имени экс-президента Грузии - СМИ

Соратники заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили объявили о начале предвыборной кампании от его имени. Кампания начнется 22 августа, но ее легитимность ставится под сомнение властными структурами.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Представительница Единого национального движения (ЕНД) Софо Джапаридзе, которую Саакашвили ранее назначил своим спикером, заявила, что кампания будет масштабной и охватит все регионы Грузии. Джапаридзе также планирует встречаться с сторонниками Саакашвили и планировать дальнейшие действия.
В комитете по правам человека парламента Грузии заявили, что Саакашвили не имеет права вести в Грузии предвыборную кампанию, поскольку не является гражданином страны. Глава комитета Михеил Саджвеладзе сказал, что пока неизвестно в деталях, что именно предусматривает анонсированная кампания, трудно сказать, будет ли это нарушением закона, но "попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина - это как минимум проявление неуважения к законодательству".
Как известно, Саакашвили потерял грузинское гражданство в конце 2015 года в связи с тем, что стал гражданином Украины.
Следующие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год.
Об этом сообщают грузинские СМИ.
Представительница Единого национального движения (ЕНД) Софо Джапаридзе, которую Саакашвили ранее назначил своим спикером, заявила, что кампания будет масштабной и охватит все регионы Грузии. Джапаридзе также планирует встречаться с сторонниками Саакашвили и планировать дальнейшие действия.
В комитете по правам человека парламента Грузии заявили, что Саакашвили не имеет права вести в Грузии предвыборную кампанию, поскольку не является гражданином страны. Глава комитета Михеил Саджвеладзе сказал, что пока неизвестно в деталях, что именно предусматривает анонсированная кампания, трудно сказать, будет ли это нарушением закона, но "попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина - это как минимум проявление неуважения к законодательству".
Как известно, Саакашвили потерял грузинское гражданство в конце 2015 года в связи с тем, что стал гражданином Украины.
Следующие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год.
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