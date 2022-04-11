Сооснователь SWIFT призвал к тотальной блокировке всех российских банков в системе

20:13 11 апреля Киев, Украина

После начала войны в Украине семь российских банков были отключены от системы обмена финансовой информации SWIFT , однако это оказалось недостаточной санкционной мерой. В связи с чем, экс-президент SWIFT Бессель Кок призвал отключить от системы все российские банки.

«Если вы хотите наказать [кого-то], то делайте это хорошо или не делайте вообще», — заявил Кок.

По его словам, Евросоюз выбрал неправильные банки для первого раунда санкций: они «не играли важную роль для российского оборонного сектора, путинского окружения, газовой промышленности». По его словам, отключение от системы банков, обслуживающих «Газпром» и «Роснефть», было бы более эффективным шагом: оно могло бы лишить Кремль возможности получать прибыль от продажи углеводородов.



Тотальное отключение российских банков, уверен Кок, необходимо, чтобы остановить боевые действия в Украине.



Стремясь защититься от санкций со стороны SWIFT, Кремль уже начал изучать альтернативные способы получения платежей за электроэнергию. Москва начинает активнее пользоваться отечественной системой передачи финансовой информации (СПФС), которая предлагает аналогичные SWIFT услуги, но обладает более ограниченными возможностями.



Однако Кок считает СПФС меньшей проблемой по сравнению с тем, что подсанкционные банки всё ещё могут найти способ обходить запреты и опосредованно взаимодействовать со SWIFT.

«Если какие-то банки не подпадут под ограничения, то их услугами могут воспользоваться подсанкционные банки», — считает он.

Решение SWIFT отключить от системы часть российских банков — это второй случай, когда компания использует свое международное влияние, чтобы оказат давление на экономику страны. Первые подобные санкции были введены в отношении Ирана в 2012 году.



Бессель Кок был одним из сооснователей SWIFT 1973 году. Новая система межбанковской коммуникации оказалась революционным техническим решением и заменила устаревший Telex. Кок говорит, что никогда не мог представить себе, что создаёт орудие политической войны: