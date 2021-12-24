Сомали: боевики захватили заложников

В столице Сомали у одного из отелей было приведено взрывное устройство. Вслед за этим в гостиницу ворвались боевики и взяли в заложники, находившихся там гостей и сотрудников.

В Могадишо около здания "Элит-отель", который популярен среди столичной элиты, была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Об этом сообщил капитан Мохамед Хусейн. Вслед за этим группа вооруженных лиц проникла в помещение.

Сообщалось, что элитные подразделения сомалийской армии и проникшие в отель террористы ведут интенсивную перестрелку. Боевики взяли в заложники нескольких постояльцев отеля. Согласно имеющимся данным, террористы из группировки "Аш-Шабаб" забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, среди которых называют и государственных служащих.