Сокращение расходов: Молдова прекращает размещение украинских беженцев

В Молдове было принято решение о закрытии нескольких центров, предназначенных для временного размещения украинских беженцев. Это связано с необходимостью сокращения расходов на обеспечение их проживания.
Сведения об этом поступили от СМИ со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты населения, Алексея Бузу.
Алексей Бузу подчеркнул, что предложение перевести беженцев в общинное жилье будет зависеть от вместимости конкретного учреждения и количества проживающих в нем людей. Он также подчеркнул, что никто из беженцев не останется без поддержки и жилья. Важно учитывать, что эти временные центры были созданы в период кризиса, и часть из них управляется лицами без необходимой подготовки.
Бузу подчеркнул, что решения о сокращении расходов не будут приниматься на ущерб безопасности и комфорту беженцев. Например, если центр рассчитан на определенное количество людей, нельзя просто сокращать расходы из-за недостаточной заселенности, особенно в холодное время года.
Он подчеркнул, что оптимизация производится ответственно, с учетом мнения беженцев и поиском альтернативных вариантов размещения.
Алексей Бузу напомнил, что текущая сеть временных учреждений для размещения беженцев поддерживается за счет партнеров по развитию, в то время как другие расходы, включая медицинскую помощь, покрываются из государственного бюджета.
В июле парламент Молдовы поддержал предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с вторжением россии в Украину.
Сведения об этом поступили от СМИ со ссылкой на заявление министра труда и социальной защиты населения, Алексея Бузу.
Алексей Бузу подчеркнул, что предложение перевести беженцев в общинное жилье будет зависеть от вместимости конкретного учреждения и количества проживающих в нем людей. Он также подчеркнул, что никто из беженцев не останется без поддержки и жилья. Важно учитывать, что эти временные центры были созданы в период кризиса, и часть из них управляется лицами без необходимой подготовки.
Бузу подчеркнул, что решения о сокращении расходов не будут приниматься на ущерб безопасности и комфорту беженцев. Например, если центр рассчитан на определенное количество людей, нельзя просто сокращать расходы из-за недостаточной заселенности, особенно в холодное время года.
Он подчеркнул, что оптимизация производится ответственно, с учетом мнения беженцев и поиском альтернативных вариантов размещения.
Алексей Бузу напомнил, что текущая сеть временных учреждений для размещения беженцев поддерживается за счет партнеров по развитию, в то время как другие расходы, включая медицинскую помощь, покрываются из государственного бюджета.
В июле парламент Молдовы поддержал предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения еще на 60 дней в связи с вторжением россии в Украину.
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