Соглашение об ограничении госдолга США не приведет к уменьшению финансирования Украины — Белый дом

Двухпартийное соглашение по предотвращению долгового дефолта в США не ограничит способность администрации Байдена оказывать больше помощи Украине.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова чиновников Белого дома.
По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, не подпадающая под ограничение федеральных расходов соглашения.
Директор бюджета Белого дома Шаланда Янг, отвечая на вопросы журналиста, также возразила, что соглашение не будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить большее финансирование для Украины.
Как пишет Bloomberg, это заявление будет приятной новостью для президента Украины Владимира Зеленского и союзников США в Европе на фоне обеспокоенности, что долговая борьба в США может замедлить или остановить поток оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи для украинских войск.
Ранее, 28 мая, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США относительно предела государственного долга, который позволит стране избежать дефолта.
Соглашение предусматривает приостановку действия лимита долга до января 2025 года, временное ограничение программы продовольственной помощи, ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от программ, связанных с COVID-19, а также ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова чиновников Белого дома.
По словам чиновника, пожелавшего остаться неизвестным, любая дополнительная военная помощь будет проходить через Конгресс как дополнительная мера, не подпадающая под ограничение федеральных расходов соглашения.
Директор бюджета Белого дома Шаланда Янг, отвечая на вопросы журналиста, также возразила, что соглашение не будет иметь какое-либо влияние на способность администрации получить большее финансирование для Украины.
Как пишет Bloomberg, это заявление будет приятной новостью для президента Украины Владимира Зеленского и союзников США в Европе на фоне обеспокоенности, что долговая борьба в США может замедлить или остановить поток оружия, боеприпасов и высокотехнологичной помощи для украинских войск.
Ранее, 28 мая, президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Конгресса США относительно предела государственного долга, который позволит стране избежать дефолта.
Соглашение предусматривает приостановку действия лимита долга до января 2025 года, временное ограничение программы продовольственной помощи, ограничение расходов в бюджетах на 2024 и 2025 годы, возврат неиспользованных средств от программ, связанных с COVID-19, а также ускорение процесса получения разрешений на некоторые энергетические проекты.
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