Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии - Минфин

19:22 30 сентября Киев, Украина

США ввели санкции против россии за аннексию оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Минфин США.

"Мы не будем стоять в стороне, пока путин обманом пытается аннексировать части Украины. Минфин и правительство США предпринимают сегодня радикальные действия, чтобы еще больше ослабить россию, уже деградировавший военно-промышленный комплекс и подорвать ее способность вести незаконную войну", - подчеркнула министр финансов Джанет Йеллен.



Отмечается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса россии, в том числе международные поставщики, три ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов госдумы.



Среди них - родственники министра обороны рф сергея шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности рф дмитрия медведева, мэра москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат рф Валентина Терешкова и другие.



Кроме того, вводятся визовые санкции против гражданина россии Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.



В санкционные списки также добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Среди них - американо-российская компания Радиоавтоматика, которая специализируется на закупках для оборонной промышленности, и ее руководство в лице Владимира Иванова, Сергея Бызова и Дмитрия Галина.



В целом Госдеп США вводит визовые ограничения против 910 человек, в частности, военнослужащих из рф, беларуси и российских прокси-формирований.