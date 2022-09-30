Соединенные Штаты ввели новые санкции против россии - Минфин

США ввели санкции против россии за аннексию оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает Минфин США.
Отмечается, что под санкции попали 14 представителей военно-промышленного комплекса россии, в том числе международные поставщики, три ключевых лидера финансовой инфраструктуры, родственники некоторых чиновников и 278 членов госдумы.
Среди них - родственники министра обороны рф сергея шойгу, жена и сын заместителя секретаря Совета безопасности рф дмитрия медведева, мэра москвы Сергея Собянина, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и ее заместители, депутат рф Валентина Терешкова и другие.
Кроме того, вводятся визовые санкции против гражданина россии Очур-Суге Монгуша за пытки украинского пленного.
В санкционные списки также добавили 57 организаций за нарушение правил экспортного контроля США. Среди них - американо-российская компания Радиоавтоматика, которая специализируется на закупках для оборонной промышленности, и ее руководство в лице Владимира Иванова, Сергея Бызова и Дмитрия Галина.
В целом Госдеп США вводит визовые ограничения против 910 человек, в частности, военнослужащих из рф, беларуси и российских прокси-формирований.
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