Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины - Байден

19:26 30 сентября Киев, Украина

Джо Байден заявил, что Штаты и в дальнейшем будут оказывать поддержку усилиям Украины по восстановлению контроля над захваченными россией территориями.



По его словам, По его словам, США осуждают мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию.

"Россия нарушает международное право, попирает Устав Организации Объединенных Наций и повсюду демонстрирует свое пренебрежение к миролюбивым народам. Не заблуждайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно-признанные границы Украины. Мы и в дальнейшем будем поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом плане, в том числе за счет дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,1 миллиарда долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - заявил Байден.

Он отметил, что в ответ на попытки аннексии Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют о новых санкциях.

"Эти санкции повлекут расходы для физических и юридических лиц - внутри и за пределами россии, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти шаги и привлечь россию к ответственности, - подчеркнул президент США.

По его словам, Штаты продолжат поставлять Украине оборудование, которое ей нужно для самообороны.

"Я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит дополнительные 12 миллиардов долларов для поддержки Украины", - заявил Байден.

Он призвал мир и дальше поддерживать народ Украины.