Соединенные Штаты утвердили транш помощи Украине в размере $675 млн

Президент США Джо Байден утвердил транш помощи Украине в размере $675 млн.
Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг, 8 сентября.
Он отметил, что новый пакет включает в себя больше GMLRS, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты, бронированные машины скорой помощи, противотанковые комплексы, стрелковое оружие и многое другое.
В пятой встрече группы Рамштайн принимают участие представители около полусотни стран.
Участники встречи планируют обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.
В пятой встрече группы Рамштайн принимают участие представители около полусотни стран.
Участники встречи планируют обсудить кризис в Украине и различные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.
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