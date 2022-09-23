Конгресс Соединенных Штатов призывает Пентагон ускорить поставки ударных беспилотников Украине

08:23 23 сентября Киев, Украина

В Конгрессе США призвали министра обороны ускорить рассмотрение Пентагоном запроса Украины на поставку больших боевых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Reuters.

Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с помощью передовых беспилотных авиационных систем или дронов, таких как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper", - заявила группа из 17 законодателей в письме Остину.



По мнению конгрессменов, эти усовершенствованные системы беспилотных летательных аппаратов можно было бы разместить вдали от линии фронта войны. Беспилотники обеспечивали бы непрерывное наблюдение и точное отслеживание на большом расстоянии и целеуказании, необходимом для противодействия российским ракетам.



Законодатели подчеркнули, что важно быстрее отправить технику Киеву.



В Пентагоне заявили, что знают о запросе Украины на эти беспилотники.

"Мы знаем, что украинцы просили Gray Eagles или имеют интерес к Gray Eagles, однако никаких решений по этому поводу еще не было принято", - сказал спикер Минобороны США Патрик Райдер.

MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle - американские разведывательно-ударные беспилотники, которые военные США и их союзники активно использовали в Ираке и Афганистане.