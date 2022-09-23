Конгресс Соединенных Штатов призывает Пентагон ускорить поставки ударных беспилотников Украине

В Конгрессе США призвали министра обороны ускорить рассмотрение Пентагоном запроса Украины на поставку больших боевых беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Reuters.
По мнению конгрессменов, эти усовершенствованные системы беспилотных летательных аппаратов можно было бы разместить вдали от линии фронта войны. Беспилотники обеспечивали бы непрерывное наблюдение и точное отслеживание на большом расстоянии и целеуказании, необходимом для противодействия российским ракетам.
Законодатели подчеркнули, что важно быстрее отправить технику Киеву.
В Пентагоне заявили, что знают о запросе Украины на эти беспилотники.
MQ-9 Reaper и MQ-1C Grey Eagle - американские разведывательно-ударные беспилотники, которые военные США и их союзники активно использовали в Ираке и Афганистане.
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