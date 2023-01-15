07:48 15 января Киев, Украина

Соединенные Штаты осудили российские бомбардировки Украины, в результате которых, в том числе, была атакована многоэтажка в Днепре. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, которое цитирует CNN.

"Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и последние попытки его деморализовать в очередной раз потерпят неудачу", - сказано в заявлении.

В США указали, что удары по Украине - еще один пример "жестокой и варварской войны, которую ведет россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население".

"Соединенные Штаты будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, включая системы противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим нашу работу по привлечению рф к ответственности за ее военные преступления и злодеяния", - сказал представитель Совета.

Напомним, президент обратился к союзникам и призвал дать больше оружия Украине.

Ранее в ВСУ рассказали, чем рф ударила по Днепру. По многоэтажке в Днепра россияне ударили ракетой Х-22. Такой же снаряд попал по торговому центру в Кременчуге.