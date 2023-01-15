Соединенные Штаты осудили российские бомбардировки Украины, в результате которых, в том числе, была атакована многоэтажка в Днепре. Об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, которое цитирует CNN.
В США указали, что удары по Украине - еще один пример "жестокой и варварской войны, которую ведет россия, нанося удары по критически важной инфраструктуре Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население".
Напомним, президент обратился к союзникам и призвал дать больше оружия Украине.
Ранее в ВСУ рассказали, чем рф ударила по Днепру. По многоэтажке в Днепра россияне ударили ракетой Х-22. Такой же снаряд попал по торговому центру в Кременчуге.
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