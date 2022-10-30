Соцсети всячески высмеивают оговорку путина об отношениях с Западом

12:24 30 октября Киев, Украина

27 октября российский диктатор Владимир путин выступил с речью перед участниками дискуссионного клуба «Валдай».

Во время своей длинной речи президент рф допустил немало странных оговорок несмотря на то, что весь текст он читал с листка. В частности, говоря об отношениях россии со странами Запада, путин заявил, что его страна пыталась их «высрать», причём после этого он не поправился.

«Можно много говорить о сегодняшнем выступлении «великого геополитика», но зачем все это делать, когда есть одна фраза, которая характеризует все это. Высрать отношения с ведущими странами запада — это пожалуй все, что сделала россия за последние 30 лет» — прокомментировали фразу политика в соцсети.

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать:

Когда хочешь выстроить, но получилось только высрать

А если серьезно, то он все же говорит «выстроить». Видно, с речевым аппаратом тоже начинаются проблемы потихоньку

Оооо, так вот для чего чемодан был. Вдруг отношения с западом высрутся и сразу в деловой чемоданчик для переговоров, ничего из горшка собирать не надо.

Просто 70 лет человеку. Запоры, остеохондроз, импотенция, вот это все

Отношения высрали. все остальное просрали

Внимательные зрители также обратили внимание на жуткое состояние руки выступающего. Тыльная сторона ладони путина почернела, вены сильно вздулись. Так же выглядели руки Елизаветы ІІ за два дня до смерти.