Соцсети старейшего белорусского издания "Наша нива" признаны "экстремистскими"

07:33 25 Ноябрь Киев, Украина

Белорусские власти признали соцсети старейшего издания страны "Наша нива" "экстремистскими материалами", сообщает телеграмм-канал белорусских силовиков ГУБОП.



Решение было принято 23 ноября – в день, когда изданию исполнилось 115 лет.



Теперь, согласно местному законодательству, опубликовавшему или перепостившему материалы издания грозят штраф, общественные работы или лишение свободы сроком до 7 лет.



Напомним, что после обысков в июле интернет-газету заблокировали, также силовики задержали главреда "Нашей нивы" Егора Мартыновича по подозрению в "организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок или участии в них". Во время задержания он получил травму головы.



Жена Мартыновича впоследствии сообщила, что ее мужа содержат в бесчеловечных условиях.



Также арестовали журналиста издание Андрея Скурко. Оба до сих пор находятся под стражей.



В целом, по данным Белорусской ассоциации журналистов, на данный момент 29 белорусских журналистов находятся под арестом, отбывают наказание или ожидают суда.



Напомним, что Беларусь заняла 158-е место из 180 стран в рейтинге свободы прессы из-за "беспрецедентных репрессий против журналистов для сокрытия масштабов акций протеста против объявленных результатов президентских выборов".