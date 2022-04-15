Со следующей недели украинцы смогут въезжать в Германию

20:25 16 июля Киев, Украина

Германия обновила перечень стран, гражданам которых разрешен беспрепятственный въезд на немецкую территорию, при предъявлении отрицательного теста на COVID.

Об этом со ссылкой на правительство Германии сообщает DW в пятницу, 16 июля.



Теперь с 18 июля все резиденты Украины смогут беспрепятственно посещать Германию. Лицо считается резидентом конкретной страны, если постоянно проживает там не менее шести последних месяцев.



В этом списке, кроме Украины, находятся еще 27 стран мира. Въезд из других третьих стран, которые не являются в этом списке, разрешен только в том случае, если человек, в них проживает, полностью привит от коронавируса, или если ее пребывания на территории ФРГ обоснованно уважительными причинами.



В то же время внесение страны в перечень таких, из которых разрешено въезжать, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальный отрицательный COVID-тест. В свою очередь другие страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.