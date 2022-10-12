Снять все ограничения на поставку оружия Украине - МИД Чехии

15:59 10 октября Киев, Украина

Запад должен снять ограничения на поставки оружия в Украину. Об этом 10 октября на встрече с украинскими журналистами заявил заместитель главы МИД Чехии Ярослав Курфюрст, сообщает Европейская правда.

"Россия использует террористические методы. Должна быть отмена каких-либо ограничений, которые существуют на поставку оружия Украине. Настало время для еще большей поддержки Украины", - подчеркнул чешский дипломат.

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны добавил, что ограничения, которые некоторые страны сами себе установили, не нужны были с самого начала.

Отметим, что Чехия официально осудила российские ракетные удары по Украине.

"Сегодняшнее варварское нападение является еще одним доказательством цинизма и трусости российского режима. Таким образом, россия продолжает совершать преступления на территории Украины. Чехия и дальше будет добиваться создания специального судебного трибунала, который привлечет к ответственности всех криминальных представителей россии", - говорится в заявлении Праги.

Напомним, утром 10 октября враг нанес массированный ракетный удар по городам Украины.