СНБО опроверг кремлевские фейки о "бесполезной" помощи Украине от США

Кремлевская пропаганда на этой неделе через иностранных спикеров и медиа распространяла очередные фейки. На этот раз, в частности, о "бесполезности" поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, соучредитель группы Pink Floyd Р.Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что он "не пытается уговорить президента Украины Владимира Зеленского" сесть за стол переговоров с россией. Также певец добавил, что якобы НАТО "спровоцировало" российского диктатора владимира путина на войну с Украиной.

Кроме того, американский журналист Б. Свонн настаивает на том, что граждане США "зря платят за "демократию" в Украине" и якобы санкции против рф "не действуют".

Также издание The American Conservative опубликовало материал известного своей созвучной пропаганде рф риторикой эксперта Д. Бендоу, в котором тот отмечает, что призывы Зеленского о признании россии государством-спонсором терроризма якобы "лишь осложняют переговоры с кремлем".

В СНБО объясняют, что на фоне успехов украинских военных враг пытается временно "заморозить" конфликт, заставив Украину сесть за стол переговоров на выгодных для москвы условиях.

Напомним, недавно российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что обстрелы ВСУ Каховской ГЭС могут создать ядерную катастрофу.