Смоленская авиакатастрофа: Польша намерена оказать "давление" на Россию с помощью ЕС

Российская Федерация не реагирует на призыв международного сообщества вернуть оставшиеся фрагменты самолета экс-президента Качиньского, разбившегося под Смоленском, что является неуважением принципов цивилизованного мира.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
По словам Пшидача, сейчас диалог между Москвой и Варшавой возможен только на низком уровне, а для Польши Россия – это большой вызов. Он отметил, что Польша будет "давить" на Россию через Европейский Союз.
В сентябре Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.
Напомним, самолет Ту-154 с польским президентом, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска. В результате катастрофы самолета погибли все, кто находился на борту.
Россия утверждает, что катастрофа произошла из-за якобы ошибки командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика, который якобы позволил посадку несмотря на плохие погодные условия. Однако в Польше российскую версию трагедии отвергают.
Осенью 2019 года польские эксперты прибыли в Россию, чтобы исследовать обломки самолета президента Качиньского; это был второй визит польской стороны в Россию за год. Парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского могла произойти в результате двух взрывов.
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