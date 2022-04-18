Смоленская авиакатастрофа: Польша намерена оказать "давление" на Россию с помощью ЕС

12:55 21 июля Киев, Украина

Российская Федерация не реагирует на призыв международного сообщества вернуть оставшиеся фрагменты самолета экс-президента Качиньского, разбившегося под Смоленском, что является неуважением принципов цивилизованного мира.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.



По словам Пшидача, сейчас диалог между Москвой и Варшавой возможен только на низком уровне, а для Польши По словам Пшидача, сейчас диалог между Москвой и Варшавой возможен только на низком уровне, а для Польши Россия – это большой вызов. Он отметил, что Польша будет "давить" на Россию через Европейский Союз.

“Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества, что является неуважением «принципов цивилизованного мира»", – сказал Пшидач.

В сентябре Польша инициировала арест российских диспетчеров, которые работали при катастрофе самолета президента Леха Качиньского в апреле 2010 года.



Напомним, самолет Ту-154 с польским президентом, его женой и 86 членами правительственной делегации разбился 10 апреля 2010 года вблизи российского Смоленска. В результате катастрофы самолета погибли все, кто находился на борту.



Россия утверждает, что катастрофа произошла из-за якобы ошибки командующего воздушными силами Польши Анджея Бласика, который якобы позволил посадку несмотря на плохие погодные условия. Однако в Польше российскую версию трагедии отвергают.



Осенью 2019 года польские эксперты прибыли в Россию, чтобы исследовать обломки самолета президента Качиньского; это был второй визит польской стороны в Россию за год. Парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского могла произойти в результате двух взрывов.