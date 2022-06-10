«Смоленск - это Литва»: литовский депутат отреагировал на идею русских отменить независимость его страны

В россии заговорили об отмене признания независимости Литвы в 1991 году. В ответ в Литве предложили "отозвать Поляновский договор 1634 года" и потребовать, чтобы президент рф владимир путин вернул все оккупированные территории.
С тонким троллингом по поводу "исторических" притязаний москвы на чужие земли и безудержного желания имперцев переписывать историю выступил литовский депутат Матас Малдейкис в своем Twitter.
С тонким троллингом по поводу "исторических" притязаний москвы на чужие земли и безудержного желания имперцев переписывать историю выступил литовский депутат Матас Малдейкис в своем Twitter.
Малдейкис имеет в виду так называемый Поляновский мирный договор, положивший конец войне между россией и Речью Посполитой, который содержал для россиян невыгодные условия. В частности, в пользу Польши и Литвы у российской империи отобрали значительные территории.
И Смоленск со Смоленщиной, города Рославль, Белая, Трубчевск, Невель, Себеж, Стародуб признавались за Великим княжеством Литовским.
Взамен польский король Владислав IV отказывался от претензий на российский престол и обязался вывести свои войска с тех территорий, которые оставались за россией.
Также российская империя должна была выплатить Речи Посполитой 20 тысяч рублей.
По словам министра иностранных дел Литвы, эта инициатива страны-агрессора свидетельствует только о том, что Литве необходимо обороняться.
И Смоленск со Смоленщиной, города Рославль, Белая, Трубчевск, Невель, Себеж, Стародуб признавались за Великим княжеством Литовским.
Взамен польский король Владислав IV отказывался от претензий на российский престол и обязался вывести свои войска с тех территорий, которые оставались за россией.
Также российская империя должна была выплатить Речи Посполитой 20 тысяч рублей.
По словам министра иностранных дел Литвы, эта инициатива страны-агрессора свидетельствует только о том, что Литве необходимо обороняться.
В Киеве тоже пошутили, над имперскими амбициями россии.
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