«Смоленск - это Литва»: литовский депутат отреагировал на идею русских отменить независимость его страны

16:27 10 июня Киев, Украина

В россии заговорили об отмене признания независимости Литвы в 1991 году. В ответ в Литве предложили "отозвать Поляновский договор 1634 года" и потребовать, чтобы президент рф владимир путин вернул все оккупированные территории.

С тонким троллингом по поводу "исторических" притязаний москвы на чужие земли и безудержного желания имперцев переписывать историю выступил литовский депутат Матас Малдейкис в своем Twitter.
"Если россия отзовет свое признание независимости Литвы в 1991 году, Литва отзовет Поляновский договор 1634 года и потребует, чтобы путин подчинился власти Владислава IV и вернул все оккупированные территории Великому княжеству. Смоленск – это Литва!" – написал литовский депутат.
Малдейкис имеет в виду так называемый Поляновский мирный договор, положивший конец войне между россией и Речью Посполитой, который содержал для россиян невыгодные условия. В частности, в пользу Польши и Литвы у российской империи отобрали значительные территории.

И Смоленск со Смоленщиной, города Рославль, Белая, Трубчевск, Невель, Себеж, Стародуб признавались за Великим княжеством Литовским.

Взамен польский король Владислав IV отказывался от претензий на российский престол и обязался вывести свои войска с тех территорий, которые оставались за россией.

Также российская империя должна была выплатить Речи Посполитой 20 тысяч рублей.

По словам министра иностранных дел Литвы, эта инициатива страны-агрессора свидетельствует только о том, что Литве необходимо обороняться.
 
В Киеве тоже пошутили, над имперскими амбициями россии.