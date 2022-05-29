СМИ рассказали, что у путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака"

Как было заметно, во время выступления на параде 9 мая президент россии путин очень часто листал текст речи. Дело в том, что он резко теряет зрение. Кроме того, путин страдает от головных болей и тремора конечностей. У него - "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". Об этом в субботу, 28 мая, сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.
Отмечается, что информация о смертельном диагнозе главы кремля была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, путин "не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости".
Напомним, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что один из российских олигархов, приближенных к путину, подтвердил, что президент рф болен - у него серьезные онкологические заболевания.
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