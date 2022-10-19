СМИ показали фото и видео поврежденной взрывом трубы "Северного потока-1"

Норвежская компания Blueye Robotics опубликовала первые снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря, сделанных глубоководным дроном.
Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка газопровода "Северный поток-1".
Съемка производилась с помощью подводного дрона на глубине около 80 метров в Балтийском море. Подводная камера зафиксировала длинные трещины на морском дне, простирающиеся к армированной бетоном стальной трубе, разорванной вследствие вероятной диверсии.
По утверждению издания, было уничтожено не менее 50 метров газопровода.
Сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3.
Шведское издание Expressen опубликовало фотографии и видео разрушенного участка газопровода "Северный поток-1".
Съемка производилась с помощью подводного дрона на глубине около 80 метров в Балтийском море. Подводная камера зафиксировала длинные трещины на морском дне, простирающиеся к армированной бетоном стальной трубе, разорванной вследствие вероятной диверсии.
По утверждению издания, было уничтожено не менее 50 метров газопровода.
Сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, была эквивалентна землетрясению магнитудой 2,3.
First 📹undersea-video, site of explosion. Oct 17 #BalticSea #Pipeline #OOTT #Maritime #Nordstream #oil #gas pic.twitter.com/tiW10CSVL3— I know (@luvyall22) October 18, 2022
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии