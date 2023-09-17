СМИ подсчитали военные расходы рф и стоимость утраченной техники за 1,5 года войны

08:20 17 сентября Киев, Украина

В то время, когда для многих россиян не доступны элементарные блага цивилизации – водо- и газоснабжение, страна зарабатывает на продаже газа миллиарды и тратит их на уничтожение своего населения в бессмысленной войне.

За полтора года полномасштабной войны в Украине россия потратила около 167,3 млрд. долларов. Такие подсчеты, основанные на данных Генштаба ВСУ, в субботу, 16 сентября, опубликовало издание Forbes.

Отмечается, что рф тратит около 300 млн. долларов ежедневно на войну с Украиной. А российский бюджет за январь-июнь этого года потратил больше, чем планировалось потратить за весь 2023 год.

Несмотря на это, россия удваивает военный бюджет, а содержание российского солдата становится все меньше.

Как отмечает издание, прямые военные расходы и стоимость утраченной техники россии за 18 месяцев войны (с 24 февраля 2022 по 24 августа 2023) составляют около 167,3 млрд долларов. Эта оценка не включает постоянные расходы на оборону, не связанные с военными действиями, а также экономические потери страны-агрессора.

Среди крупнейших статей расходов: обеспечение военных действий (51,3 млрд долларов), зарплаты военных (35,1 млрд долларов), компенсации семьям погибших (25,6 млрд долларов) и раненых (21 млрд долларов) и стоимость уничтоженной техники (34 млрд долларов).

Общая стоимость ракет, выпущенных по территории Украины, уже составляет более 21,1 млрд. долларов.

Ранее в НАТО заявили, что санкции делают россию зависимой от "ненадежных партнеров".