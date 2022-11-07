СМИ обнародовали список стран, которые покупают запрещенный уголь рф

Турция, Китай, Индия а также страны Африки продолжают закупать запрещенный российский уголь после введеного запрета на его импорт.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg в понедельник, 7 ноября.
Россия с 10 августа продает свой уголь в эти страны со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.
Анкара в сентябре импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну. Это практически на 23% ниже, чем аналогичное топливо из Колумбии, следующего по величине поставщика Турции.
Как мы уже сообщали, Китай по итогам сентября закупил у россии рекордные объемы сжиженного газа и угля.
Об этом сообщает информагентство Bloomberg в понедельник, 7 ноября.
Россия с 10 августа продает свой уголь в эти страны со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.
Анкара в сентябре импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну. Это практически на 23% ниже, чем аналогичное топливо из Колумбии, следующего по величине поставщика Турции.
Как мы уже сообщали, Китай по итогам сентября закупил у россии рекордные объемы сжиженного газа и угля.
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