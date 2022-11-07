СМИ обнародовали список стран, которые покупают запрещенный уголь рф

15:28 07 ноября Киев, Украина

Турция, Китай, Индия а также страны Африки продолжают закупать запрещенный российский уголь после введеного запрета на его импорт.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg в понедельник, 7 ноября.

Россия с 10 августа продает свой уголь в эти страны со значительной скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Анкара в сентябре импортировала российский энергетический уголь по цене 199 долларов за тонну. Это практически на 23% ниже, чем аналогичное топливо из Колумбии, следующего по величине поставщика Турции.

Как мы уже сообщали, Китай по итогам сентября закупил у россии рекордные объемы сжиженного газа и угля.