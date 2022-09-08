СМИ обнародовали детали плана Еврокомиссии по ослаблению последствий энергокризиса

Проект законодательства ЕС впервые вводит обязательные цели по сокращению спроса на потребление электроэнергии и устанавливает "предел дохода" для энергетических компаний, получающих сверхдоходы от энергетического кризиса.
Об этом говорится в деталях предложения Еврокомиссии, которые видело издание Euractiv.
Ограничение дохода является центральной частью проекта регламента ЕС по чрезвычайным мерам для стабилизации рынка электроэнергии, который, как ожидается, будет обнародован в ближайшие недели Европейской комиссией.
Он будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики ЕС в пятницу.
Об этом говорится в деталях предложения Еврокомиссии, которые видело издание Euractiv.
Ограничение дохода является центральной частью проекта регламента ЕС по чрезвычайным мерам для стабилизации рынка электроэнергии, который, как ожидается, будет обнародован в ближайшие недели Европейской комиссией.
Он будет обсуждаться на внеочередной встрече министров энергетики ЕС в пятницу.
Производители возобновляемой и ядерной электроэнергии получают "огромные доходы от кризиса. Эти доходы не отражают их производственные затраты. Следовательно, пора для потребителей извлечь выгоду", пояснила накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Предлагаемое ограничение доходов дополняется беспрецедентными мерами по уменьшению спроса на электроэнергию.
Примерная цель требует от государств-членов ЕС "уменьшить общее потребление электроэнергии" домохозяйствами – например, через информационные кампании или тендеры на "непотребленную энергию". Кроме того, предусмотрена обязательная цель сокращения чистого потребления электроэнергии по крайней мере на 5% в час пик.
В то время как первая цель направлена на широкую общественность, "обязательная цель направлена более конкретно на потребителей, которые могут обеспечить гибкость, предлагая сокращение спроса на почасовой основе", говорится в проекте Комиссии.
Чтобы добиться этого, страны ЕС поощряют рассмотреть "рыночные мероприятия, такие как аукционы или тендерные схемы", которые могут включать "финансовые стимулы или компенсацию участникам рынка", говорится в проекте.
Отмечается, что начальная реакция на эти предложения была положительной.
Примерная цель требует от государств-членов ЕС "уменьшить общее потребление электроэнергии" домохозяйствами – например, через информационные кампании или тендеры на "непотребленную энергию". Кроме того, предусмотрена обязательная цель сокращения чистого потребления электроэнергии по крайней мере на 5% в час пик.
В то время как первая цель направлена на широкую общественность, "обязательная цель направлена более конкретно на потребителей, которые могут обеспечить гибкость, предлагая сокращение спроса на почасовой основе", говорится в проекте Комиссии.
Чтобы добиться этого, страны ЕС поощряют рассмотреть "рыночные мероприятия, такие как аукционы или тендерные схемы", которые могут включать "финансовые стимулы или компенсацию участникам рынка", говорится в проекте.
Отмечается, что начальная реакция на эти предложения была положительной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии