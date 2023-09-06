Смертный приговор за активность в соцсетях: случай в Саудовской Аравии

Мужчину из Саудовской Аравии приговорили к смертной казни за его активность в Twitter и YouTube, как сообщила правозащитная организация Human Rights Watch.
Суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор 54-летнему пенсионеру Мухаммеду аль-Гамди. Приговор был вынесен Специализированным уголовным судом Саудовской Аравии в июле. Основной причиной приговора стали его мирные онлайн-высказывания в Twitter и YouTube.
По судебным документам, аль-Гамди признан виновным в "подрыве религии или справедливости" из-за "описания короля или кронпринца в негативном свете". Его также обвиняют в "одобрении террористической идеологии", поддержке связей с террористической организацией и распространении фейковых новостей с целью совершения террористических преступлений. Для обвинений против аль-Гамди использовались его аккаунты в Twitter.
Аль-Гамди отмечает, что он не является политическим активистом или правозащитником, а лишь выразил свои опасения по поводу ситуации в Саудовской Аравии. Однако его приговорили к смертной казни. Родной брат аль-Гамди, Саед бин Насер аль-Гамди, известный саудовский ученый и критик, находится в экзиле в Великобритании.
Суд в Саудовской Аравии вынес смертный приговор 54-летнему пенсионеру Мухаммеду аль-Гамди. Приговор был вынесен Специализированным уголовным судом Саудовской Аравии в июле. Основной причиной приговора стали его мирные онлайн-высказывания в Twitter и YouTube.
По судебным документам, аль-Гамди признан виновным в "подрыве религии или справедливости" из-за "описания короля или кронпринца в негативном свете". Его также обвиняют в "одобрении террористической идеологии", поддержке связей с террористической организацией и распространении фейковых новостей с целью совершения террористических преступлений. Для обвинений против аль-Гамди использовались его аккаунты в Twitter.
Аль-Гамди отмечает, что он не является политическим активистом или правозащитником, а лишь выразил свои опасения по поводу ситуации в Саудовской Аравии. Однако его приговорили к смертной казни. Родной брат аль-Гамди, Саед бин Насер аль-Гамди, известный саудовский ученый и критик, находится в экзиле в Великобритании.
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