Смертельный тайфун "Доксури" обрушился на Филиппины: 25 погибших

Сильный тайфун "Доксури" принес разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах, оставив позади 25 погибших и еще не менее 20 человек, о которых нет вестей.
Данные о стихийном бедствии были опубликованы Национальным советом по уменьшению рисков, агентством Синьхуа сообщает.
Подверглись воздействию тайфуна "Доксури" почти 2,4 миллиона человек на Филиппинах, а свыше 50 тысяч человек временно укрылись в убежищах. Пострадали здания, посевы, дороги и мосты.
Хотя тайфун "Доксури" уже отошел на прошлой неделе, но многие области до сих пор оставаются затопленными из-за продолжающихся сильных дождей.
Тем временем, в стране продолжает нарастать сила другого тайфуна "Ханун", который стал шестым по счету циклоном, поразившим Филиппины в этом году. Муссонные дожди вызвали проблемы по всей стране, включая столицу Манилу.
Филиппины переживают в среднем 20 тайфунов ежегодно, из которых некоторые являются чрезвычайно разрушительными и опасными для населения.
Данные о стихийном бедствии были опубликованы Национальным советом по уменьшению рисков, агентством Синьхуа сообщает.
Подверглись воздействию тайфуна "Доксури" почти 2,4 миллиона человек на Филиппинах, а свыше 50 тысяч человек временно укрылись в убежищах. Пострадали здания, посевы, дороги и мосты.
Хотя тайфун "Доксури" уже отошел на прошлой неделе, но многие области до сих пор оставаются затопленными из-за продолжающихся сильных дождей.
Тем временем, в стране продолжает нарастать сила другого тайфуна "Ханун", который стал шестым по счету циклоном, поразившим Филиппины в этом году. Муссонные дожди вызвали проблемы по всей стране, включая столицу Манилу.
Филиппины переживают в среднем 20 тайфунов ежегодно, из которых некоторые являются чрезвычайно разрушительными и опасными для населения.
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