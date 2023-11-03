Смертельный шторм "Сиаран" унес жизни 12 человек в Западной Европе: среди погибших украинский ребенок

17:38 03 ноября Киев, Украина





Информацию об этом распространила BBC Украина, ссылаясь на Министерство иностранных дел Украины. В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, включая пятилетнего мальчика из Украины. Инцидент случился в бельгийском Генте, где также пострадал еще один трехлетний ребенок, когда на них упали ветки деревьев во время пребывания на детской площадке.Информацию об этом распространила BBC Украина, ссылаясь на Министерство иностранных дел Украины.

"Мы можем подтвердить гибель украинского мальчика в (бельгийском) Генте в результате несчастного случая. Мы выражаем наше глубокое сочувствие родителям. Наше посольство в Бельгии находится в контакте с местной полицией и социальными службами, а также семьей погибшего," - говорится в сообщении.

Согласно данным бельгийских СМИ, ветки деревьев упали на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка, когда они находились на детской площадке. По неофициальной информации, мальчик умер в больнице, в то время как другой ребенок получил легкие травмы.



Кроме того, еще одной жертвой шторма в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую упало сломанное дерево в парке. Её дочь также пострадала, получив перелом ноги.