Смертельное селфи: женщина упала с 80-метровой смотровой скалы Борока 

12:22 14 декабря Киев, Украина





Рози Лумба из Мельбурна сорвалась с 80-метровой скалы в национальном парке Грампианс. Женщина хотела сделать эффектное Ради красивого снимка люди готовы нарушать закон и рисковать своей жизнь, не стала исключением и 38-летняя австралийка.Рози Лумба из Мельбурна сорвалась с 80-метровой скалы в национальном парке Грампианс. Женщина хотела сделать эффектное селфи , для чего перелезла через ограждение и спустилась на выступающую скалу. Она упала на глазах мужа и детей.

Об этом пишет News.



Смотровая скала Борока в национальном парке Грампианс, одно из самых популярных мест для посещения и практически культовое место для блогеров, которые любят делать снимки на выступающем над обрывом камне. В 1999 году на этом же месте погибла 59-летняя туристка из Британии.





Только под своими снимками они не пишут, что делать снимки на этом камне строго запрещено. Для того, чтобы попасть на него, люди перелазят через ограждение и рискуют своими жизнями.

"Мы регулярно видим опасные фотографии и видео с географической привязкой к местности, где люди ставят под угрозу свою безопасность, чтобы сделать конкретный снимок. Мы объясняем людям, что они могут сорваться со скалы, но это не всегда работает. Люди на все готовы ради эффектной фотографии", — сообщил сержант Рассел Браун.

Рози Лумба была на смотровой площадке вместе с мужем и детьми. Однако на скалу она полезла сама. С обрыва женщина сорвалась на глазах своей семьи. Спасателям понадобилось более шести часов, чтобы достать ее тело.

Однако это никак не повлияло на других любителей селфи. Одна из женщин загрузила снимок на той самой скале всего через три часа после трагедии. Неизвестно, когда оно было сделано.



Грэхем Вуд, организатор мотоциклетных туров в этом районе, сказал, что на смотровой площадке всегда много людей и постоянно кто-то вылазит на уступ ради фото.

"Я не знаю, как это предотвратить, но, возможно, этот инцидент поможет. Это жестокий способ заставить людей придерживаться правил", — сказал он.

Всего в Instagram несколько тысяч снимков, сделанных на скале Борока. Причем некоторые из туристов не ограничиваются простым селфи – они стоят на руках и делают сальто.