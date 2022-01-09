Смерть турецкой правозащитницы после длительной голодовки

Внимание представителей Европейского Союза приковано к нарушениям прав человека и судебной системе Турции. Глубокое сожаление по поводу смерти турецкой правозащитницы Эбру Тимтик выразил представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Петер Стано. Женщина скончалась в результате голодовки, которая длилась 238 дней. Адвокат Эбру Тимтик была осуждения в прошлом году за якобы членство в террористической организации. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что Тимтик объявила голодовку восемь месяцев назад, требуя справедливого судебного разбирательства для себя и 17 коллег. Она была приговорена к 13 годам и шести месяцам лишения свободы.

Тимтик является четвертой заключенной, которая умерла в этом году в результате голодания. Весной умерли двое участников музыкального коллектива Grup Yorum Хелин Белек и Ибрагим Гекчек, а также представитель Федерации молодежи Турции Мустафа Кочак.

"Мы выражаем соболезнования их семьям. Трагический исход их борьбы за справедливое судебное разбирательство болезненно иллюстрирует острую необходимость для турецких властей исправить ситуацию с правами человека в стране, которая резко ухудшилась за последние годы, а также серьезные недостатки, которые наблюдаются в судебной системе", - заявил Петер Стано.

ЕС настаивает, что Турция срочно должна продемонстрировать конкретный прогресс в сфере верховенства права и основных свобод, добавил Стано.

Напомним, что в Турции суд приговорил мужчину к чтению биографии Эрдогана. Пожилого мужчину признали виновным в оскорблении президента страны и обязали прочесть 24 книги.

Ранее 74 турецким военным дали пожизненные сроки по делу о мятеже.