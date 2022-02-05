Смерть на Эвересте: двое альпинистов погибли, пытаясь достичь вершины

18:20 13 Май Киев, Украина

Двое альпинистов из Швейцарии и США погибли на Эвересте после того, как их попытки подняться на самую высокую гору в мире привели к истощению и слепоте.

Об этом сообщает News.com.au.



Сорокалетний швейцарский альпинист погиб у вершины горы, вследствие истощения организма. Американец Пувей Лю добрался до участка под названием Ступень Хиллари и умер, пережив снежную слепоту и истощение.



Эти туристы стали первыми жертвами неудачного покорения Эвереста в 2021 году. Ежегодно на самой высокой вершине мира погибает примерно пять альпинистов.



Пандемия коронавируса разрушила прошлогодний сезон альпинизма, но в этом году власти Непала смягчили карантинные ограничения, чтобы привлечь больше альпинистов, несмотря на трудности лечения, если они заболеют коронавирусом.



В этом сезоне в Непале уже выдали 408 разрешений на восхождение на Эверест, превысив предыдущий рекорд, - 381 разрешение в течение 2019 года.