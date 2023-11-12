Смерть директора Moschino Давиде Ренне через 9 дней после назначения на должность

10:15 12 ноября Киев, Украина

Для тех, кто следит за миром моды, стало неожиданным сообщение о ранней смерти креативного директора итальянского бренда Moschino Давида Ренне. Ранее Ренне возглавлял отдел женской одежды в Gucci, где проработал почти 20 лет. И вот, жизнь известного модельера оборвалась на самом взлете: он скончался в возрасте 46 лет спустя всего девять дней после назначения на должность. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что модельер скончался в Милане в пятницу, 10 ноября. Причина смерти пока неизвестна, но в заявлении компании Aeffe, которому принадлежит бренд Moschino, речь идет о "внезапной болезни".

"Несмотря на то, что Давид был с нами очень короткое время, он сумел сразу завоевать любовь и уважение", - отметил председатель правления Aeffe Массимо Ферретти.

Давид Ренне родился в муниципалитете Фоллонике, Тоскана, в июле 1977 года. Он учился во Флорентийском университете и школе моды Polimoda. В начале карьеры работал с итальянским модельером Алессандро Делл Аква, а в 2004 году перешел в Gucci.

О назначении Ренне креативным директором Moschino было объявлено в октябре, 1 ноября он официально вступил в должность. Показ первой коллекции дизайнера для Moschino был запланирован на Неделю моды в Милане в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что более 50 вещей из весенне-летней коллекции Balmain были украдены за несколько дней до начала Недели моды в Париже.

Напомним, в июне в Париже наградили лауреатов престижной фэшн-премии ANDAM Fashion Award 2023. Знаменитый украинский шляпник Руслан Багинский также стал лауреатом премии Аксессуары.