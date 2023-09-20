Смерч в китайской провинции Цзянсу: более 10 жертв и тысячи пострадавших

15:37 20 сентября Киев, Украина

Смерч, обрушившийся на провинцию Цзянсу на востоке Китая, унес жизни не менее 10 человек. Об этом сообщает информационный ресурс Sina.



Ранее Центральное телевидение Китая доложило, что вторник принес с собой смерч, который пронесся через несколько районов города Суцянь. Первоначально сообщалось о пятерых погибших и четверых серьезно пострадавших, а общее число пострадавших превысило 5,5 тысячи человек.



Согласно данным, смерч разрушил 137 жилых зданий, а более 1,6 тысячи зданий получили различные повреждения. Власти временно эвакуировали около 405 человек из пострадавших районов.



Позднее ураганный ветер также нанес удар по одному из районов города Яньчен в этой же провинции, приведя к гибели пятерых людей и получению четырьмя другими незначительных травм.