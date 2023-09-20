Смерч в китайской провинции Цзянсу: более 10 жертв и тысячи пострадавших

Смерч, обрушившийся на провинцию Цзянсу на востоке Китая, унес жизни не менее 10 человек. Об этом сообщает информационный ресурс Sina.
Ранее Центральное телевидение Китая доложило, что вторник принес с собой смерч, который пронесся через несколько районов города Суцянь. Первоначально сообщалось о пятерых погибших и четверых серьезно пострадавших, а общее число пострадавших превысило 5,5 тысячи человек.
Согласно данным, смерч разрушил 137 жилых зданий, а более 1,6 тысячи зданий получили различные повреждения. Власти временно эвакуировали около 405 человек из пострадавших районов.
Позднее ураганный ветер также нанес удар по одному из районов города Яньчен в этой же провинции, приведя к гибели пятерых людей и получению четырьмя другими незначительных травм.
Ранее Центральное телевидение Китая доложило, что вторник принес с собой смерч, который пронесся через несколько районов города Суцянь. Первоначально сообщалось о пятерых погибших и четверых серьезно пострадавших, а общее число пострадавших превысило 5,5 тысячи человек.
Согласно данным, смерч разрушил 137 жилых зданий, а более 1,6 тысячи зданий получили различные повреждения. Власти временно эвакуировали около 405 человек из пострадавших районов.
Позднее ураганный ветер также нанес удар по одному из районов города Яньчен в этой же провинции, приведя к гибели пятерых людей и получению четырьмя другими незначительных травм.
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