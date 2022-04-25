Смартфон для параноиков: в россии провалился еще один проект Ростеха

20:13 25 апреля Киев, Украина

Ни реклама от депутата Госдумы рф Марии Бутиной, ни сокращение поставок иностранных смартфонов из-за санкций не помогли раскрутиться смартфону AYYA T1, разработанному компанией «СмартЭкоСистемой», входящей в концерн «Автоматика» группы «Ростех»

За первый квартал текущего года российский смартфон купили менее 400 человек.



При этом в госкорпорации уверяют, что это успех — им удалось распродать первую партию. Теперь «Ростех» хочет полностью «импортозаместить» иностранные компоненты смартфона, в том числе перевести его на российскую операционную систему и процессор.



Новые поставки будут уже на российской операционной системе «Аврора», основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы.

AYYA T1 появился на рынке в октябре 2021 года. Он работает на тайваньском процессоре MediaTek Helio P70 и американской операционной системе Android 11. При этом разработчики позиционировали смартфон как устройство с "особым режимом безопасности", предназначенное для конфиденциального общения. Отдельный акцент в «Ростехе» делали на невозможность сбора персональных данных. Главная "фишка" устройства — пользователь может в любой момент заблокировать работу камер и микрофонов. Для включения безопасного режима на боковой грани гаджета предусмотрен переключатель, а светодиод сигнализирует о том, в каком формате работает телефон.



Чем планируют заменять MediaTek, непонятно. Производитель процессора — тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) перестала поставлять свою продукцию в Россию 27 февраля, присоединившись к санкциям из-за войны в Украине. В России же есть только две линейки процессоров: «Байкал» и «Эльбрус». Однако заказы на их производство размещались на мощностях все той же TSMC.



В качестве возможной альтернативы TSMC часто называют китайскую SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Но правительство США уже пообещало «уничтожить» эту компанию, если она поможет в производстве «Эльбрусов» и «Байкалов».



Собственного производства микропроцессоров в России нет. Например, завод «Микрон» в Зеленограде, который власти причисляют к «передовым», делать «Байкал» и «Эльбрус» не может, так как не дотягивает по технологическим нормам. И в обозримом будущем с этим ничего сделать нельзя.



Таким образом, заменить востребованные иностранные гаджеты российские смартфоны смогут еще нескоро. Счет идет на десятилетия. Если нет процессоров, то нет и печатных плат, а перевод на российскую ОС без этого невозможен даже на уровне тестирования.



AYYA T1 не может подкупить и дешевизной — его стоимость составляет 19-25 тысяч рублей.



Сегодня российский рынок смартфонов представлен компаниями BQ, Inoi, Dexp. При этом ПО всех телефонов — американская операционная система Android, а комплектующие производятся в Китае.



Предыдущие попытки выпуска российских смартфонов не удались. Запущенный в 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices продали китайским инвесторам и закрыли в 2017 году. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018 году, полностью ушел с рынка в ноябре 2019 года. Проект «Тайгафон» группы Infowatch Натальи Касперской, запущенный в 2014 году, закрыли в 2019-м с убытком в 40 млн рублей.