Служба доставки СДЭК, с помощью которой солдаты РФ отправляли домой награбленное, больше не будет пересылать товары без чеков

21:45 08 апреля Киев, Украина

Служба экспресс-доставки СДЭК отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них — например, предоставив кассовый чек из магазина.

Об этом говорится в приказе генерального директора СДЭК Леонида Гольдорта от 5 апреля, который оказался в распоряжении издания "Медуза".



Компания решила пойти на такой шаг «в связи с увеличением случаев мошенничества и проверок таможенных органов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе, проводимых после выпуска товара в соответствии таможенному законодательству».

Теперь при принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу сотрудники службы обязаны проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром (кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар).



В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг.

Примечательно, что глава СДЭК выпустил приказ, запрещающий прием посылок без чеков из магазина, в день, когда СМИ опубликовали серию материалов о солдатах, отправляющих вещи через отделения компании.



Напомним, в начале апреля телеграм-канал «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, сообщил, что российские военные отправляют курьерской службой СДЭК огромные посылки из белорусских городов в Россию. Активисты проекта предположили, что в посылках — вещи, украденные Напомним, в начале апреля телеграм-канал «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, сообщил, что российские военные отправляют курьерской службой СДЭК огромные посылки из белорусских городов в Россию. Активисты проекта предположили, что в посылках — вещи, украденные россиянами в Украине.



В отделении СДЭК в Мозыре рассказали: люди в форме — россияне: у них были российские паспорта и документы. В субботу, 2 апреля, они и правда отправляли здесь посылки.





