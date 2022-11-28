Словения проголосовала за независимость телевидения от власти

20:01 28 ноября Киев, Украина

Граждане Словении на референдуме 27 ноября проголосовали за закон о телевидении, согласно которому правительство и парламент больше не будут иметь права назначать руководителей и редакторов.





За закон проголосовали 62 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 42 процента.

Об этом пишет "Радио Свобода".



Принять новый закон требовали журналисты и неправительственные организации из-за того, что консервативное правительство экспремьера Янеза Янши 2020-2022 годов непосредственно вмешивалось в деятельность телевидения и назначало на руководящие должности друзей и родственников главы правительства, говорится в сообщении.



Согласно новому закону, который должен вступить в силу в начале следующего года, надзор над общественным телевидением будут иметь только организации гражданского общества, а руководителей и редакторов будут выбирать сами работники медиа.