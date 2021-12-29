Словакия смягчает карантинные ограничения

Власти Словакии приняли решение о смягчении карантинных ограничений с 19 апреля, гражданам разрешили выезжать в другие регионы.
Об этом сообщает словацкий портал Noviny.
Правительство Словакии немного ослабило строгие карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, в стране начали работать магазины, салоны красоты, отели, которые были закрыты несколько месяцев.
Также с понедельника, 19 апреля, начали работать библиотеки, бассейны, зоопарки. При этом отелям разрешили принимать гостей, но с ограничениями и соблюдая меры предосторожности.
Отмечается, что для посещения магазинов и церквей гражданам следует предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
По-прежнему запрещена работа ресторанов в помещениях.
С начала пандемии в Словакии коронавирусом заразились 376 тысяч человек, зафиксировано 11,1 тысяч летальных исходов.
Также с понедельника, 19 апреля, начали работать библиотеки, бассейны, зоопарки. При этом отелям разрешили принимать гостей, но с ограничениями и соблюдая меры предосторожности.
Отмечается, что для посещения магазинов и церквей гражданам следует предъявлять отрицательный тест на коронавирус.
По-прежнему запрещена работа ресторанов в помещениях.
С начала пандемии в Словакии коронавирусом заразились 376 тысяч человек, зафиксировано 11,1 тысяч летальных исходов.
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