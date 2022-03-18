Словакия высылает трех российских дипломатов из-за информации о шпионских услугах

Министерство иностранных дел Словакии заявило, что приняло решение о высылке трех российских дипломатов после оценки информации разведывательных служб страны о возможном шпионаже и взяточничестве.
Министерство заявило, что решение было принято в понедельник, и у дипломатов в посольстве России в столице Братиславе есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В нем говорилось, что их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Министерство заявило, что оно также настоятельно призвало посольство России убедиться, что деятельность их дипломатов соответствует конвенции, что обе страны обязаны делать.
Никаких дополнительных подробностей о ситуации не было немедленно предложено.
Словацкая полиция и прокуратура объявили, что во вторник проведут пресс-конференцию, на которой подробно расскажут о возможном шпионаже и взяточничестве, связанных с Российской Федерацией.
Министерство заявило, что решение было принято в понедельник, и у дипломатов в посольстве России в столице Братиславе есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В нем говорилось, что их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.
Министерство заявило, что оно также настоятельно призвало посольство России убедиться, что деятельность их дипломатов соответствует конвенции, что обе страны обязаны делать.
Никаких дополнительных подробностей о ситуации не было немедленно предложено.
Словацкая полиция и прокуратура объявили, что во вторник проведут пресс-конференцию, на которой подробно расскажут о возможном шпионаже и взяточничестве, связанных с Российской Федерацией.
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