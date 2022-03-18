Словакия высылает трех российских дипломатов из-за информации о шпионских услугах

08:37 15 марта Киев, Украина

Министерство иностранных дел Словакии заявило, что приняло решение о высылке трех российских дипломатов после оценки информации разведывательных служб страны о возможном шпионаже и взяточничестве.



Министерство заявило, что решение было принято в понедельник, и у дипломатов в посольстве России в столице Братиславе есть 72 часа, чтобы покинуть страну. В нем говорилось, что их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.



Министерство заявило, что оно также настоятельно призвало посольство России убедиться, что деятельность их дипломатов соответствует конвенции, что обе страны обязаны делать.



Никаких дополнительных подробностей о ситуации не было немедленно предложено.



Словацкая полиция и прокуратура объявили, что во вторник проведут пресс-конференцию, на которой подробно расскажут о возможном шпионаже и взяточничестве, связанных с Российской Федерацией.