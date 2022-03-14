Словакия высылает из страны 3 дипломата РФ

20:26 14 марта Киев, Украина

С территории Словакии высылают троих российских дипломатов. Их имена пока не разглашаются.



Об этом сообщает МИД Словакии, передает издание Dennik.

"Основываясь на оценке словацких спецслужб, Словацкая Республика сегодня приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за их работу в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.

Высылка российских дипломатов также тесно связана с вмешательством Национального уголовного агентства (NAKA). По информации издания, NAKA задержало полковника министерства обороны Словакии, сотрудника Словацкой информационной службы и человека, связанного с теперь конспиративным веб-сайтом Главного управления.



По данным следствия, сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. Минимум один из задержанных уже признался в совершении преступления.



Словацкие СМИ отмечают, что сегодняшние события, не имеют аналогов в истории страны.