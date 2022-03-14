Словакия высылает из страны 3 дипломата РФ

С территории Словакии высылают троих российских дипломатов. Их имена пока не разглашаются.
Об этом сообщает МИД Словакии, передает издание Dennik.
Об этом сообщает МИД Словакии, передает издание Dennik.
Высылка российских дипломатов также тесно связана с вмешательством Национального уголовного агентства (NAKA). По информации издания, NAKA задержало полковника министерства обороны Словакии, сотрудника Словацкой информационной службы и человека, связанного с теперь конспиративным веб-сайтом Главного управления.
По данным следствия, сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. Минимум один из задержанных уже признался в совершении преступления.
Словацкие СМИ отмечают, что сегодняшние события, не имеют аналогов в истории страны.
По данным следствия, сотрудник посольства России подкупил словацких служащих. Минимум один из задержанных уже признался в совершении преступления.
Словацкие СМИ отмечают, что сегодняшние события, не имеют аналогов в истории страны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии